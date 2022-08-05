Вашингтон, 5 августа, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Доклад правозащитной организации Amnesty International о нарушениях международного гуманитарного права украинскими боевиками свидетельствует о том, что скрывать правду стало всё сложнее. Об этом говорится в официальном сообщении посольства России в США.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится всё сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. Задолго до начала спецоперации мы предупреждали мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей», — заявили дипломаты.

В посольстве добавили, что подобные исследования помогут жителям США составить правдивую картину о происходящем на Украине. Также дипломаты указали, что в последние дни киевские боевики лишь усилили обстрелы мирных объектов в Донецке.

Дипломаты подчеркнули, что обвинения со стороны западных СМИ и политиков в адрес России о якобы военных преступлениях российских войск нужны Западу для искажения реального положения дел. Таким образом, считают дипломаты, западные страны пытаются очернить усилия России по борьбе с нацизмом, а также оправдать накачку боевиков вооружениями.