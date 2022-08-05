Москва, , 05:38 — REGNUM В пятницу, 5 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +31… +33 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 6 августа в Москве также без осадков. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +29… +34 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В субботу, 6 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +28… +33 °C, переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, в Крыму, на Северном Кавказе и в Забайкалье в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в этих и ряде других регионов (включая Московскую область) также следует остерегаться «опасного солнца».

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