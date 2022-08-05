Артём, Приморский край, , 05:33 — REGNUM В Артёме вынесен приговор местному жителю за убийство женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

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В суде установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, находясь в доме по улице Фрунзе в Артеме, поссорился с потерпевшей и в результате конфликта нанес ей семь ударов ножом в шею и по телу. Женщина скончалась.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Задонском районе Липецкой области 36-летний местный житель предстанет перед судом за убийство знакомой.