Якутск, 5 августа, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В Якутии продолжает увеличиваться число ежедневных выявлений коронавирусной инфекции. За сутки в республике заразились COVID-19 304 человека (днём ранее — 210), сообщил 5 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Более, чем в два раза, возросло количество заболевших жителей Якутска — с 96 до 219. В муниципалитетах Якутии максимальное количество новых случаев в сутки — 13.

Госпитализированы 15 якутян, всего в стационарном лечении нуждаются менее 1% больных, у которых диагностировали коронавирус. Все тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала стопкоронавирус. рф на 4 августа, за сутки заболели 411 якутян, из них 37 госпитализировали. Республика попала в тройку российских регионов — «лидеров» по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции после Москвы и Санкт-Петербурга.