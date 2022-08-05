Джакарта, 5 августа, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Полиция индонезийской провинции Южная Сулавеси задержала троих подозреваемых в незаконной перевозке детей между государствами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Сообщается, что подозреваемых арестовали в районе Пинранг в ходе двух спецопераций. Утверждается, что они могут быть причастны к торговле детьми. При этом в полицейских сводках задержанные фигурируют в качестве очевидцев.

В пресс-службе добавили, что миграционная полиция обнаружила дом, в котором находились четверо детей, вероятно, из Малайзии. Несовершеннолетних направили в профильные органы для дальнейшей опеки.

Других подробностей о произошедшем не приводится.