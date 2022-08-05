Кемерово, 5 августа, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Начатое дело должно быть выполнено. Об этом сказал ветеран Воздушно-десантных войск из Кемеровской области Владимир Сергеев, говоря о спецоперации России.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Молодое поколение на Украине развращено бандеровскими идеями, — подчеркнул он. — Если операция не будет доведена до конца, то эта поросль разрастется, будет хуже».

Он пожелал российским солдатам «выполнить свой долг, который положено выполнять», и вернуться домой.