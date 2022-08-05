Лондон, , 05:21 — REGNUM Исток британской реки Темзы пересох впервые в истории страны на фоне аномальной жары при почти полном отсутствии осадков. Об этом 4 августа сообщила газета The Guardian.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

По данным природоохранной организации Rivers Trust, которая занимается сохранением и защитой пресноводных систем в Великобритании, исток реки переместился на 8 км ниже официального места рождения реки.

«После продолжительной засушливой погоды источник Темзы в Глостершире высох, и слабое течение, в едва различимом виде, сейчас начинается в пяти милях ниже по течению в Самфорд-Кайнсе», — указал в своей статье руководитель вопросов политики и науки Rivers Trust доктор Роб Коллинз.

Также Коллинз предостерёг, что в условиях меняющегося климата частота и продолжительность таких периодов засухи и дефицита воды может усилиться.

При этом, несмотря на засуху, власти Великобритании не стали вводить ограничений на использование воды на всей территории страны, как это сделали в ряде стран Европы, а лишь призвали экономить воду. Локальные ограничения на пользование водой были введены британской компанией South East Water, отвечающей за водоснабжение юго-восточной Англии. Компанией было ограничено использование воды для полива и запрещены садовые шланги и поливальные установки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании и Ирландии из-за засухи ограничили использование воды для полива растений, наполнения бассейнов, мытья машин.

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