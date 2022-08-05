Южно-Сахалинск, , 05:21 — REGNUM На Сахалине из-за неблагоприятных погодных условий отменили движение пригородных поездов по нескольким направлениям. Об этом 5 августа сообщает прессу-служба пассажирской компании «Сахалин».

Пригородная электричка Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

Жителей Сахалина оповестили о временной отмене движения следующих шести пригородных поездов: №6108, Томари — 75 км ПК6; №6111, 75 км ПК6 — Холмск-Северный; №6103 Холмск — Чехов; №6104, Чехов — 75 км ПК6; №6109, 75 км ПК6 — Томари; №6110, Томари — Холмск.

По информации компании, все остальные поезда пригородного сообщения и дальнего следования продолжают движение по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Томаринского района Сахалина серьёзно пострадала от прошедших в ночь с 4 на 5 августа ливневых дождей.

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