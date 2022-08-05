Южно-Сахалинск, , 05:20 — REGNUM На Сахалине в Томаринском районе из-за сильных ливней пострадало железнодорожное полотно. Утром 5 августа с рельсов сошел поезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Железная дорога jingoba

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На перегоне в 3 км от станции Томари с рельсов сошли четыре колесные пары вагона, в котором находились шесть пассажиров. Никто не пострадал. Люди самостоятельно добрались на железнодорожную станцию.

На месте работает восстановительный поезд ОАО «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, территория Томаринского района Сахалина серьёзно пострадала от прошедших в ночь с 4 на 5 августа ливневых дождей. Оперативные службы ведут работы по устранению последствий непогоды.