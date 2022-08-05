5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 08:04 — REGNUM История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Эта фраза как нельзя лучше подходит для сложившейся мировой повестки. Ситуация вокруг Тайваня со стороны может показаться реинкарнацией Карибского кризиса, только в карикатурной форме. К подобному выводу пришли популярные телеграм-каналы, проанализировав последствия визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вся воинственная риторика и массовая переброска вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в преддверии визита на Тайвань американского политика ничем конкретным не закончились. Однако и простить подобное оскорбление Китай не смог. Пока его ответом стали экономические санкции и военные учения вблизи острова.

«Китай говорит «все силы и кары божьи на вас за визит Пелоси». США — это несоразмерно, вы не так поняли. Япония — ракеты упали в моем экономическом пространстве (что это, кстати?). Южная Корея зовёт Пелоси в демилитаризованную зону (как талисман, наверное). Северная Корея говорит, что выходит из режима нераспространения ядерного оружия (хотя это было вроде как в 2004 году). Как-то всё карикатурно», — охарактеризовал происходящие события телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Понятно, что одними ударами ракет по морской глади официальный Пекин не ограничился. Короткий обзор всех китайских санкций сделал телеграм-канал Сolonelcassad.

Зона проведения учений ВМФ КНР 4–7 августа 2022 mod. gov.cn

«На утро ответ Китая на американскую провокацию пока что выразился: в осуждении на дипломатическом уровне. Начавшихся военных учениях с ракетными стрельбами, включая ракеты, потенциально способные нести ядерные заряды, но пока с неядерными боеголовками. Частичной блокаде острова зонами учений, пока как минимум до 8 августа. Требованиях к авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве Тайваня. Приостановке проекта строительства завода CATL по производству аккумуляторов стоимостью 5 млрд долларов на 10 000 рабочих мест в США. Эмбарго на поставку на Тайвань природного песка (на острове его используют для производства цемента и стекла). Приостановке импорта с Тайваня в Китай двух видов рыбы и цитрусовых. Запрете для китайских компаний сотрудничать с двумя тайваньскими фондами», — перечислил все ответные меры Китая автор поста, добавив, что визит Пелоси на остров лишь приблизил войну за него.

О том, насколько мощными можно считать подобные ответные меры, мнения телеграм-каналов разделились. Нашлись среди популярных сообществ и простых пользователей мессенджера и те, кто в довольно ироничной манере отозвался о действиях Китая, дав им оценку вроде «ого, вот это жесткий ответ; не бывать теперь тайваньским мандаринам на пекинских прилавках», сопровождая подобные высказывания смеющимися смайлами.

Тем не менее значительная часть ТГ-каналов призвала не питать иллюзий относительного того, что официальный Пекин проглотит такое оскорбление со стороны США. Поэтому в будущем от КНР можно ждать более активных шагов. Но в любом случае ситуация пока развивается в выгодном для России направлении, считает телеграм-канал «БайБайден».

Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 05.08.2022 © ИА REGNUM

«Теперь-то у российского МИДа, да и у политиков вообще есть новый козырь в рукаве: представителям Белого дома будет намного сложнее осуждать действия России на Украине. Третий по значимости политик в США явился на Тайвань, даже не ставя Китаю никаких условий. В отличие от России, которая восемь лет требовала денацификации и демилитаризации Незалежной. То есть выполнения ею действий в соответствии с договорённостями начала 90-х годов», — отметил автор поста.

ТГ-канал напомнил своим подписчикам, что в экономическом плане Китай представляет для США гораздо более серьёзную угрозу, чем Россия. А вывоз зерна с Украины уже и так налажен, что дает Западу возможность не заморачиваться относительно целостности этой страны и дать ей окончательно развалиться.

«Сейчас перед взором американцев — тайваньская карта, а без поддержки извне спецоперация РФ закончится очень быстро и с минимальными потерями, прежде всего, уже со стороны ВСУ. Не стоит, правда, списывать со счетов и другой вариант: для Соединенных Штатов Тайвань станет разменной монетой в переговорах между Пекином и Вашингтоном. Мол, мы признаем, что остров ваш, а вы поумерите пыл в экономическом сотрудничестве с Россией», — предостерег «БайБайден».

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