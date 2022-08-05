Кемерово, 5 августа 2022, 05:13 — REGNUM Кемеровским транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры стал советник юстиции Илья Вайнер. На эту должность Вайнер назначен приказом генерального прокурора России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение
Назначение
ИА REGNUM

По данным ведомства, Илья Вайнер родился в Новосибирске и окончил Томский государственный университет. На службу в органы прокуратуры он принят в 2011 году — на должность помощника прокурора Тоджинского района Тувы.

Затем был заместителем прокурора Тоджинского района Тувы, заместителем прокурора кемеровского Таштагола, заместителем Новокузнецкого транспортного прокурора и Горно-Алтайского транспортного прокурора.

Отметим, что до этого назначения должность кемеровского транспортного прокурора занимал Алексей Лебедев.