Кемерово, , 05:13 — REGNUM Кемеровским транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры стал советник юстиции Илья Вайнер. На эту должность Вайнер назначен приказом генерального прокурора России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение ИА REGNUM

По данным ведомства, Илья Вайнер родился в Новосибирске и окончил Томский государственный университет. На службу в органы прокуратуры он принят в 2011 году — на должность помощника прокурора Тоджинского района Тувы.

Затем был заместителем прокурора Тоджинского района Тувы, заместителем прокурора кемеровского Таштагола, заместителем Новокузнецкого транспортного прокурора и Горно-Алтайского транспортного прокурора.

Отметим, что до этого назначения должность кемеровского транспортного прокурора занимал Алексей Лебедев.