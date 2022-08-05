Владивосток, , 05:08 — REGNUM Приморье попало в перечень 19 пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Строительство электрозаправок осуществляется на средства инвестора с привлечением государственного софинансирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Знак парковки для электромобилей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Татарии расширят сеть автомобильных электрозаправок

«По данным ГИБДД по Приморскому краю в регионе зарегистрировано около 1,5 тыс. машин с электрическим двигателем. С помощью федеральных субсидий есть возможность встроиться в мировой экологический тренд и обеспечить край соответствующей инфраструктурой», — пояснили специалисты.

В ближайшие два года в крае установят 100 зарядных станций для электромобилей. Это позволит в полной мере закрыть перспективную потребность Приморья.

Так, электрические зарядные станции появятся во Владивостоке (район Второй речки), в игорной зона «Приморье», посёлке Трудовое, в Уссурийске, Пограничном, Арсеньеве, Каменке, Кавалерово и в Хасанском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Татарии планируют завершить строительство 81 электрозарядной станции.