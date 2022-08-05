Вашингтон, 5 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Белый дом не намерен контактировать с правительством Венгрии в связи с посещением Соединённых Штатов премьер-министром Виктором Орбаном и его выступлением на конференции американских консерваторов в Далласе (штат Техас). Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) администрации США Джон Кирби 4 августа заявил на регулярном брифинге для журналистов.

Európa Pont Виктор Орбан

Чиновнику был задан вопрос о возможных контактах администрации с венгерскими коллегами в связи с участием Орбана в мероприятии оппозиционной Республиканской партии, которая является организатором ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Джон Кирби «Нет и нет. Речь идёт о частном визите».

Представитель Белого дома не стал комментировать какие-либо аспекты посещения Орбаном США, в частности, его выступление в Далласе и встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал бывшего президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине.