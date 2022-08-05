Якутск, 5 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. В посёлке Эльдикан Усть-Майского района Якутии убили медведя. Зверь пытался растерзать жительницу населённого пункта, но её спасла куртка, сообщил 5 августа телеграм-канал sakhahunter.

Steppinstars Медведь

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Женщина встретила зашедшего в населённый пункт медведя, он порвал её куртку. Животное застрелили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля от медведя смог отбиться оленевод, житель села Тополиное в Якутии Григорий Баишев. Он встретил зверя в отдалённой местности, где пасли оленей, и остался жив благодаря охотничьей собаке.