Южно-Сахалинск, , 04:59 — REGNUM Территория Томаринского района Сахалина серьёзно пострадала от прошедших в ночь с 4 на 5 августа ливневых дождей. Оперативные службы ведут работы по устранению последствий непогоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Из-за осадков были повреждены железнодорожные пути и автодорога. Приостановлено движение автотранспорта на участке дороги Ильинское — Арсентьевка. Местами были перебои в электроснабжении.

С потоком воды не справились ливневые канализации. С утра дорожники провели их очистку.

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Оценивается ущерб, нанесённый стихией. Предварительно известно, что в Томари подтопило четыре частных дома. Ещё две придомовые территории пострадали в селе Взморье в Долинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 и 6 августа в Еврейской автономии ожидаются ливни с порывами ветра до 15-20 м/с. Непогода может стать причиной возникновения ЧС и аварий на объектах ЖКХ.