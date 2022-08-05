Владивосток, , 04:54 — REGNUM Очередное штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями объявлено в Приморье — жителям и гостям региона напоминают о правилах безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

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По данным синоптиков, в связи с влиянием активных фронтальных разделов вечером 5 августа, ночью и днём 6 августа в крае местами ожидаются сильные дожди от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. Возможны локальные сильные ливни от 30 мм и более за один час и менее, очень сильные дожди от 50 мм и более. Ливни будут сопровождаться грозами и сильным ветром. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в северо-западных и северных районах края.

«Спасательные и аварийные службы готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС», — заверили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе и в Забайкалье в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в этих и ряде других регионов (включая Московскую область) следует остерегаться «опасного солнца». Об этом 5 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.