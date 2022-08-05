Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 112 901 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

По его данным, 497 заболевших прибыли в республику из-за рубежа, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр указывает, что уже четыре дня подряд в Южной Корее выявляют более 100 тыс. инфицированных ежесуточно. В связи с этим эксперты предполагают, что тренд на снижение заболеваемости COVID-19 прервали и началась новая волна пандемии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 273 011. Также за минувшие сутки в стране скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 25 191 человек.