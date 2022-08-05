Мехико, 5 августа, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Десять горняков до сих пор находятся под завалами в шахте Коауила на севере Мексике, заявила координатор по гражданской обороне республики Лора Веласкес в ходе видеоконференции с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

По ее словам, пятерым шахтерам удалось выбраться из штольни самостоятельно, несмотря на полученные травмы. Двух из них пришлось госпитализировать. В настоящее время под завалами находятся еще десять человек. Веласкес объяснила, что часть штольни оказалась затопленной из-за чрезвычайного происшествия.

Она уточнила, что в спасательных работах принимают участие 269 человек. Они используют 60 единиц техники, а также пять насосов для осушения штолен.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа обвал произошел в шахте Коауила на севере Мексики. По первым данным сообщалось, что под завалами оказались не менее девяти горняков. К спасению шахтеров привлекли военных.