Бангкок, , 04:35 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли, ещё 35 человек пострадали в результате пожара в ночном клубе на востоке Таиланда. Об этом 5 августа сообщает агентство Reuters.

Пожар Dave Hogg

Трагедия произошла в провинции Чонбури около 01:00 по местному времени (21:00 мск 4 августа), в ночном клубе Mountain в районе Саттахип.

По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие были гражданами Таиланда. Причины и обстоятельства, приведшие к пожару, устанавливаются.

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