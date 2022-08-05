Бангкок, 5 августа, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли, ещё 35 человек пострадали в результате пожара в ночном клубе на востоке Таиланда. Об этом 5 августа сообщает агентство Reuters.

Dave Hogg Пожар

Трагедия произошла в провинции Чонбури около 01:00 по местному времени (21:00 мск 4 августа), в ночном клубе Mountain в районе Саттахип.

По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие были гражданами Таиланда. Причины и обстоятельства, приведшие к пожару, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории комплекса Национальной оперы в столице Румынии Бухаресте.