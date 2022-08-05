Лима, , 04:35 — REGNUM Парламент (Конгресс) Перу запретил президенту республики Педро Кастильо выехать из страны для участия в инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро. Об этом пресс-служба законодательного органа 4 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Педро Кастильо Gob.pe

Голосование по данному вопросу прошло в парламенте Перу вечером.

пресс-служба парламента Перу «67 голосами против пленум Конгресса не одобрил проект законодательной резолюции, разрешающей президенту республики покинуть национальную территорию в период с 6 по 8 августа 2022 года».

В настоящее время Кастильо является фигурантом пяти расследований, в рамках которых его подозревают в коррупции, нарушениях при присвоении воинских званий, а также в противодействии правосудию.

Представляющий левую коалицию Густаво Петро, победивший во втором туре выборов президента Перу, вступит в должность 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Перу Анибаль Торрес подал в отставку на фоне проведения ряда уголовных расследований в отношении президента Педро Кастильо.

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