Москва, 5 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве для предприятий, занятых в сфере высоких технологий открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования. Об этом 5 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Таким образом предприятия, которые ведут деятельность в сфере науки, промышленности и IT-технологий, получат возможность компенсировать до 30 млн рублей. Заявки на получение помощи можно будет подать до 15 сентября 2022 года на сайте Московского инновационного кластера.

По условиям программы, город компенсирует половину стоимости отечественного оборудования или 35% импортного. При этом техника должна быть приобретена в 2022 году, располагаться в Москве и относиться к категориям оборудования со сроком полезного использования больше трех лет.

«Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн. Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства», — сказала Сергунина.