София, , 04:23 — REGNUM Поставки газа из России необходимы Болгарии, но болгарские власти опасаются платить за них в рублях. Об этом сообщает 4 августа портал Dir. bg.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Автор статьи Виктор Стефанов поясняет, что для оплаты российского газа требуется открыть валютный и рублёвый счета в «Газпромбанке». На валютный счёт поступают деньги в валюте, банк продаёт её на Мосбирже и зачисляет сумму на рублёвый счёт. Только после полного завершения трансфера платёжное обязательство приобретателя газа считается исполненным.

Автор статьи полагает, что если в «этом каскаде операций что-то пойдёт не так», то поставки газа будут запрещены российской стороной.

В свою очередь, Центробанк России уточнил, что нарушения платежей при совершении сделок «Газпромбанком» не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель своевременно и в соответствии с правилами произвёл оплату в рублях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии в крупных городах и их окрестностях резко выросла цена на отопительную древесину.

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