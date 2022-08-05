София, 5 августа, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Поставки газа из России необходимы Болгарии, но болгарские власти опасаются платить за них в рублях. Об этом сообщает 4 августа портал Dir.⁠bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Автор статьи Виктор Стефанов поясняет, что для оплаты российского газа требуется открыть валютный и рублёвый счета в «Газпромбанке». На валютный счёт поступают деньги в валюте, банк продаёт её на Мосбирже и зачисляет сумму на рублёвый счёт. Только после полного завершения трансфера платёжное обязательство приобретателя газа считается исполненным.

Автор статьи полагает, что если в «этом каскаде операций что-то пойдёт не так», то поставки газа будут запрещены российской стороной.

В свою очередь, Центробанк России уточнил, что нарушения платежей при совершении сделок «Газпромбанком» не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель своевременно и в соответствии с правилами произвёл оплату в рублях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии в крупных городах и их окрестностях резко выросла цена на отопительную древесину.