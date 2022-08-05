Москва, , 04:07 — REGNUM На черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму море прогрелось до тропических температур. Об этом 5 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анапа Artem Topchiy

«Температура воды в Чёрном море приблизилась к тропическим температурам. Это связано с тем, что установилась тёплая погода, плюс в августе всегда максимальные значения на юге. В Сочи вода прогрелась до +25 °C, в Геленджике, Туапсе — до +26 °C, в Анапе — до +27 °C», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в Алуште и Ялте температура морской воды достигает +25 °C, в Евпатории — +24 °C, в Феодосии — +23 °C.

Роман Вильфанд «Просто тропики».

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе и в Забайкалье в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в этих и ряде других регионов (включая Московскую область) также следует остерегаться «опасного солнца».

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