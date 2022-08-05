Вашингтон, 5 августа, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали из-за удара молнии у Белого дома в американской столице Вашингтоне. Об этом сообщает городская пожарная служба.

Marineband.usmc.mil Белый дом

«Предполагаемый удар молнии в Лафайетт-парке, северо-запад», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Их доставили в больницу в критическом состоянии. На фотографии, представленной службой, видны кареты скорой помощи возле Белого дома и Лафайетт-парка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Словении 18 альпинистов получили различные травмы во время путешествия в Альпы. Их доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи утверждали, что их жизням ничего не угрожает.