Пекин, 5 августа, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Миру как региональному, так и международному, а также безопасности угрожает ядерный арсенал США. Такое заявление сделал представитель делегации КНР, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин в ходе своего выступления на обзорной конференции ДНЯО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

Тунбин указал, что США располагает огромным ядерным арсеналом, который представляет потенциальную угрозу региональному и международному миру и безопасности.

Как отметил китайский представитель, КНР со многими мировыми державами ведёт диалог по контролю над вооружениями. Такой диалог был раньше и с США, но, по словам Тунбина, Соединённые Штаты воспринимают свои отношения с Китаем как соперничество или соревнование и предпринимают шаги для подавления КНР, ущемления его территориальной целостности и суверенитета.

«Это все равно, что ставить телегу впереди лошади. На практике это невозможно. Диалог по контролю над вооружениями не может происходить в отрыве от всего комплекса отношений между Китаем и США», — пояснил Тунбин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае заявили об отказе от участия в гонке вооружений и применения ядерного оружия первыми.