Красноярск, , 03:29 — REGNUM В пятницу, 5 августа, в Красноярске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского © Андрей Никитин

В 7:15 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 5 на 6 августа ожидается до +9… +13 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В субботу, 6 августа, в Красноярске до +19… +22 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +11… +15 °C, без осадков.

В воскресенье, 7 августа, в Красноярске ожидается до +22… +25 °C днём и до +12… +16°C ночью. Переменная облачность, днём без осадков, ночью небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 5 августа на юге Таймырского МР и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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