Киев, , 03:22 — REGNUM Евросоюз искусственно задерживают передачу Киеву финансовой помощи на сумму 8 млрд евро, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, европейские страны сознательно замедляют процесс выделения средств из-за якобы нерешительности лидеров этих государств. Зеленский заявил, что подобное поведение лидеров ЕС является или ошибкой, или преступлением. При этом он отказался назвать страны Евросоюза, которые якобы намеренно тормозят выделение денег для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа источники агентства Reuters заявили, что новый пакет финансовой помощи Киеву от Евросоюза будет подготовлен к началу осени 2022 года. Общая сумма выделяемой помощи оценивается в 8 млрд евро.