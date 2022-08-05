Москва, , 03:31 — REGNUM От «Транснефти» к «Роснефти» через арбитраж Москвы поступили финансовые претензии на крупную сумму. Истец требует взыскать с ответчика более 2 млрд рублей. Спор пока не принят к производству и дата судебного заседания ещё не определена, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление нефтекомпании в базе суда появилось 3 августа 2022 года. Общая сумма заявленных претензий составляет 2 004 789 682,12 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, также в суде есть не до конца рассмотренный иск «Роснефти» к «Транснефти», в котором фигурирует сумма порядка 12 млрд рублей. Речь идёт об убытках, заявленных истцом как полученные после ЧП на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. Дело начнут рассматривать 23 сентября 2022 года.

Связан ли второй спор с ситуацией на «Дружбе», пока не сообщалось. Между тем конфликтная ситуация тянется уже несколько лет.

Также в 2019 году «Транснефть» взыскала с «Роснефти» 1,8 млн рублей неустойки по договору транспортной экспедиции от 2015 года.

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