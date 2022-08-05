Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ПАО «Сбербанк России» в удовлетворении «заявления о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «АК «Трансаэро». При этом требование об отказе финансировать процедуру конкурсного производства судья удовлетворил. На замену банку в этой части пришла компания «Сити Инвест». Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Transaero.ru Трансаэро

Именно Сбербанк в 2015 году инициировал банкротное дело в отношении авиакомпании. Изначально в отношении ОАО ввели наблюдение, а уже в сентябре 2017 года она была признана несостоятельной. Банкротство продолжается, идёт формирование реестра кредиторов и реализация имущества.

Сбербанк, снимая с себя бремя расходов на банкротство «Трансаэро», просил прекратить производство «по основанию отсутствия у должника имущества в размере, необходимом для финансирования процедуры, в случае, если иные кредиторы в установленном порядке не предоставят такого согласия». Такое согласие дало ООО «Сити Инвест» и конкурсное производство продолжится.

Напомним, ранее была завершена процедура банкротства дочернего актива авиакомпании — ООО «Трансаэро-финансы», долги которого составили почти 8,5 млрд рублей.