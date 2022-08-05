Вашингтон, 5 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. В США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 4 августа стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с корейским лунным орбитальным аппаратом KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Трансляцию запуска на своём сайте ведёт компания SpaceX.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Старт был произведён в 19:08 по местному времени (02:08 мск 5 августа). Вывод KPLO массой 678 кг на лунную орбиту в рамках первой лунной миссии Южной Кореи планируется осуществить ориентировочно 16 декабря. Аппарат, который должен провести на орбите Луны порядка года, составит рельеф естественного спутника Земли для определения районов, наиболее подходящих для посадки, а также проведёт ряд других исследований.

Первая ступень ракеты-носителя, уже использовавшаяся в пяти предшествующих запусках, успешно приземлилась на плавучую платформу компании в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с представителями американского правительства, с которыми обсудил вопросы взаимодействия в сфере науки и технологий.

Читайте также: SpaceX развернула ещё полсотни спутников Starlink на орбите