Блумингтон, США, , 03:05 — REGNUM Крупнейший торговый центр в США Mall of America, расположенный в городе Блумингтон в штате Миннесота, блокировала полиция, предположительно, в связи с сообщениями о стрельбе. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба местного подразделения полиции в Twitter.

Стрельба Lisa Roe

«Мы сейчас работаем по активному инциденту внутри Mall of America — с северо-западной стороны. На месте находится множество сотрудников полиции», — отмечается в сообщении.

Здание торгового центра закрыто на вход и выход. В Twitter Mall of America указано, что речь идёт о «единичном инциденте». Информация о возможных пострадавших не поступала.

Телеканал Fox News опубликовал видео, на котором слышны крики и выстрелы. Сотрудники полиции официально не подтверждали сообщения о стрельбе.

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