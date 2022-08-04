Батайск, Ростовская область, 5 августа, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Подрядчика для строительства школы, рассчитанной на 1340 мест, выберут в рамках соответствующего тендера 9 августа 2022 года. Работы оценили в 1 549 830 730 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Объект планируется возвести в городе Батайске в районе Авиагородок, 44 А. Заказчиком выступает управление по архитектуре и градостроительству города.

Контракт, который профинансируют средствами городского бюджета, рассчитан на 58 этапов. Исполнить соглашение победитель должен будет не позднее 31 декабря 2023 года.

Напомним, школу также планируется построить в городе Королеве (Московская область). Она рассчитана на 825 мест.