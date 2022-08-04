Москва, 5 августа, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Решение об удалении Youtube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, широко известного как «Гоблин», было принято после неоднократного нарушения политики видеохостинга. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании Google, владельца видеосервиса, изданию РБК.

Oper.ru Дмитрий Пучков ака «Гоблин»

Уточняется, что перед удалением канала Пучкову были вынесены два предупреждения (страйка) за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Перед удалением был вынесен третий за 90 дней страйк, что по правилам компании влечёт удаление канала. Указывается, что под «разжиганием ненависти» понимается контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну на Украине».

Напомним, Пучков («Гоблин») известен как блогер, публицист, переводчик множества фильмов, им переведено около 80 полнометражных фильмов. Кроме того, он активно ведёт собственный сайт и страницы в социальных сетях, где публикует заметки в узнаваемой авторской манере.

На Youtube-канале Пучкова незадолго до блокировки было около 3 млн подписчиков. Как сообщил сам Пучков, он предвидел такое развитие событий и ещё полтора года назад перенёс весь контент с Youtube-канала на другие интернет-платформы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об удалении Youtube-канала Дмитрия Пучкова.