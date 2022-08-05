Москва, , 02:37 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 23,8% (на 24 312 га) и по данным на утро 5 августа составляет 126 400 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесные пожары МЧС

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 4 августа, в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 7090 га. На 00:00 мск 5 августа на территории РФ действовало 130 лесных пожаров на площади 126 400 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 3927 человека, 329 единицы техники и 37 самолётов и вертолётов. Ещё 82 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (51 463 га), в Ханты-Мансийском автономном округе (40 426 га) и в Магаданской области (20 346 га).

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за предшествующие сутки в России увеличилась на 9% (на 8433 га) и по данным на утро 4 августа составляла 102 088 га, впервые с конца июня превысив 100 тыс. га.

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