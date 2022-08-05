Берлин, , 02:16 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха показал положительный результат, передает телеканал n-tv со ссылкой на минздрав Германии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что заболевание COVID-19 у министра подтвердили вечером 4 августа. В ведомстве подчеркнули, что Лаутербах чувствует себя хорошо, переносит болезнь в легкой форме. В настоящее время министр находится на самоизоляции и работает в удаленном режиме.

Отмечается, что ранее Лаутербах четырежды прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ назвала первую десятку стран по распространению COVID-19 на 2 августа. В нее вошли Япония, США, Южная Корея, Италия, Германия, Франция, Австралия, Китай, Бразилия и Венгрия.