Махачкала, , 02:13 — REGNUM В Каякентском районе Дагестана произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли на месте, ещё трое были госпитализированы с различными травмами. Об этом пресс-служба МВД региона 5 августа сообщает в своём телеграм-канале.

ДТП

Трагедия произошла приблизительно в 21:00 4 августа, на 61-м километре трассы Манас — Сергокала — Первомайск.

пресс-служба МВД Дагестана «По предварительной информации, 49-летний житель Сергокалинского района, управляя автомобилем ВАЗ-21 104, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Priora, с которым в последующем столкнулся автомобиль Mitsubishi Carisma».

При столкновении погибли водитель автомобиля ВАЗ-21 104 и находившийся в его машине 14-летний подросток. Пострадавших в ДТП 50-летнего мужчину и двух женщин, 49 и 53 лет, госпитализировали в местной больнице.

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