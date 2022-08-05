Махачкала, 5 августа 2022, 02:13 — REGNUM В Каякентском районе Дагестана произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли на месте, ещё трое были госпитализированы с различными травмами. Об этом пресс-служба МВД региона 5 августа сообщает в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла приблизительно в 21:00 4 августа, на 61-м километре трассы Манас — Сергокала — Первомайск.
При столкновении погибли водитель автомобиля ВАЗ-21 104 и находившийся в его машине 14-летний подросток. Пострадавших в ДТП 50-летнего мужчину и двух женщин, 49 и 53 лет, госпитализировали в местной больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее 12 человек погибли в результате дорожной аварии в Центральном регионе Ганы.
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