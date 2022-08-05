Пекин, 5 августа 2022, 02:10 — REGNUM Китай не намерен участвовать в гонке вооружений и применять ядерное оружие первыми, заявил представитель КНР на Обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия.
«Китай никогда не принимал и никогда не примет участия в какой-либо гонке вооружений. Китай твердо привержен политике неприменения первым ядерного оружия», — заявил он.
Дипломат добавил, что Пекин не намерен излишне наращивать производство атомного оружия и свой ядерный потенциал. По его словам, имеющегося ядерного потенциала Китая достаточно для защиты государства и его интересов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай потребовал выведения ядерного оружия США из Европы. Также Пекин заявил, что Вашингтону не следует размещать свои ядерные вооружения в других странах мира.