, 02:10 — REGNUM Разработчики эмулятора RPCS3, позволяющего запускать на ПК игры для консоли PlayStation 3, добавили в программу функцию сохранений, которая позволяет геймерам приостанавливать и возобновлять игровой процесс «в любой игре в любое время». Об этом 4 августа сообщает портал GamesRadar.

После большой работы со стороны elad335 и большого тестирования со стороны сообщества мы рады сообщить, что RPCS3 теперь поддерживает сохранения!», — написали авторы ПО на странице проекта в соцсети. Участник проекта AnnieLeo написал в посте на форуме Reddit, что несколько лет назад разработчики даже не думали о том, что это вообще осуществимо.

Он написал, что размер некоторых сохранений может составлять до двух гигабайт, в зависимости от игры, и функция имеет определённые ограничения, но отметил, что это лишь «небольшие проблемы» на фоне той работы, которая была проделана командой проекта.

Напомним, новую версию RPCS3 разработчики выпустили в мае 2022 года. Тогда они сообщили, что увеличили производительность некоторых игр и решили специфическую проблему Uncharted 1 и 2.