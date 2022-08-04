Киев, 5 августа, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Выход трёх судов с зерном из украинских портов санкционировал совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Уточняется, что два судна выйдут из Черноморска, одно отправится из Одессы через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской инициативы. Отправка судов запланирована 5 августа, всего на борту они будут перевозить 58, 041 тыс. тонн кукурузы.

Сухогруз Polarnet находится в порту Черноморска и доставит 12 тыс. тонн зерна в турецкий порт Карасу, судно Navistar доставит из Одессы 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen из порта Черноморска доставит 13,041 тыс. тонн зерна в британский Teesport.

Отмечается, что маршрут гуманитарного коридора может быть пересмотрен с целью оптимизации прохода судов при соблюдении норм безопасности.

Кроме того, СКЦ было санкционировано прохождение судна Fulmar S в порт Черноморска. В настоящее время судно находится на якорной стоянке в зоне проведения досмотра к северо-западу от Стамбула. Только после прохождения досмотра судно сможет отправиться по намеченному маршруту и станет первым судном, которому одобрено движение из Стамбула в украинский порт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первую партию украинского зерна вывез сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Груз зерна предназначен для Ливана, всего судно доставит около 27 тыс. тонн кукурузы.