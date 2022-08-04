Москва, 5 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, Крыму, на Северном Кавказе и в Забайкалье в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в этих и ряде других регионов (включая Московскую область) также следует остерегаться «опасного солнца». Об этом 5 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Сильные дожди прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе и Краснодарском крае, исключая Сочи, в ближайшие два дня. Возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок на реках. Но наиболее сложная ситуация будет в Забайкальском крае. Там уже неоднократно шли сильные ливни, и вот они прогнозируются вновь. 5 и 6 августа вероятен резкий подъем уровня воды. Возможны подтопления пойм, дорог, мостов, приусадебных участков», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в Крыму 6 августа ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град и порывистый ветер до 20−25 м/с. Одновременно на полуострове ожидается повышенный ультрафиолетовый индекс, достигающий в безоблачные дни уровня девять единиц. «Опасного солнца» также следует остерегаться жителям Московской, Белгородской, Воронежской областей, но особенно — Северо-Кавказского федерального округа, где «он будет просто супервысоким — 10−11 единиц».

В Красноярском крае и ряде других регионов ожидается понижение температуры воздуха до уровня на 4−6 градусов ниже нормы.

Роман Вильфанд «В начале следующей недели отрицательная аномалия захватит всю Якутию, но это поможет снизить уровень пожарной опасности».

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