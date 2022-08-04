Вашингтон, 5 августа, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Microsoft подтвердила ранее появившуюся в Сети информацию о семейном варианте подписки на игровой сервис Xbox Game Pass. Об этом 4 августа компания сообщила на своём официальном сайте.

Microsoft Xbox Game Pass

IT-гигант объявил, что запустил в Колумбии и Ирландии этот вариант подписки для участников программы Xbox Insider. Новый план позволяет пяти геймерам пользоваться одной и той же подпиской Game Pass. Отмечается, что учётные записи, созданные основным пользователем аккаунта, будут иметь «собственный уникальный доступ к играм, контенту и преимуществам Xbox Game Pass Ultimate».

Издание GamesRadar отмечает, что таким образом все пять человек, пользующиеся единой подпиской, смогут, например, пройти в режиме кооператива кампанию Halo Infinite. Журналисты обратили внимание, что для оформления такой пробной подписки, которая предоставляет все возможности Game Pass Ultimate, пользователю также нужно будет подписаться на план Xbox Game Pass — Insider Preview, т.е. итоговая стоимость подписки превысит стоимость Game Pass Ultimate.

Напомним, впервые информация о том, что Xbox планирует представить семейный вариант Game Pass, появилась в Сети в марте 2022 года. Тогда СМИ сообщили, что компания запустит эту подписку до конца 2022 года.