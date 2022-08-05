Небраска, США, , 01:20 — REGNUM Гибель четырёх человек на улице Вязов расследует полиция в одном из городов американского штата Небраска. Об этом 4 августа сообщает телеканал KSCJ.

Убийство Pixabay.com

Уточняется, что на улице Вязов (Elm Street) в городе Лорел произошёл взрыв в жилом доме. Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила тело погибшего человека. Спустя некоторое время полицейские узнали о пожаре на этой же улице, но в другом доме. Там были обнаружены трое погибших.

Сотрудники полиции предполагают, что речь может идти о преступлении, а жертвы связаны между собой. Начато расследование обстоятельств инцидента.

Город Лорел расположен в 160 км на северо-запад от Омахи, в нём проживают меньше тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в перестрелке в городе Лос-Анджелесе.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в перестрелке в Лос-Анджелесе