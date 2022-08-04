Анкара, 5 августа, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В турецкой Анталье полиция задержала туристов из Венгрии по подозрениям в краже в ювелирном магазине, сообщает Turizm Days.

Mbilgen Анталья

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился владелец магазина Фарух Кюфреви. По его словам, в торговую точку зашла семейная пара и попросила померить украшения. После этого пара отказалась приобретать украшения, однако после ее ухода продавец обнаружил пропажу браслета стоимостью шесть тысяч лир.

Портал указывает, что факт кражи подтвержден в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения. Пару удалось найти в соседнем магазине, они вернули браслет продавцу, однако Кюфреви все же настоял на обращении в полицию. Туристов арестовали и доставили в полицейское отделение.