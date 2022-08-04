Киев, 5 августа, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Аналитический отчёт, в котором оценён ущерб от российской спецоперации и названа желаемая сумма на восстановление Украины, опубликовали специалисты Киевской школы экономики 4 августа на сайте школы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Экономические потери страны специалисты оценили в $108 млрд, а на восстановление Украины, по их мнению, нужно $750 млрд, то есть сумма, в семь раз превышающая размер оценённого ущерба.

Более того, экономисты напомнили, что на Всемирном экономическом форуме был выдвинут принцип восстановить страну «лучше, чем было». Чтобы этого достичь, понадобится ещё $185 млрд. Из них $75 млрд планируется потратить на строительство жилья, а $42 млрд на инфраструктуру, всю оставшуюся сумму украинцы намерены потратить на сельскохозяйственные и промышленные мощности.

Отмечается, что в сравнении с предыдущей оценкой ущерба, которая была сделана 13 июня, сумма выросла на $12,8 млрд. Украинские специалисты пояснили, что на сегодняшний день возросло количество повреждённого и разрушенного жилья и инфраструктуры.

По данным школы, на сегодняшний день разрушено и повреждено не менее 129,9 тыс. жилых домов, из них 114,7 тыс. частных домов и 15,1 тыс. — многоквартирных. Ущерб от разрушения многоквартирных домов оценивается в $42,3 млрд, еще $5,4 млрд приходится на ущерб, причиненный частным домам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, киевские власти хотят заключить со странами-партнёрами меморандумы, где будут закреплены намерения по восстановлению регионов Украины.