Токио, 5 августа, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, визит которой на Тайвань вызвал катастрофические последствия в отношениях США и Китая, 5 августа позавтракает в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

По информации газеты Nikkei, Пелоси и Кисида обсудят текущее состояние японо-американских отношений, а также ситуацию вокруг Тайваня и КНДР. Предполагается, что Пелоси в ходе однодневного визита также может встретиться со своим японским коллегой — главой нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и спикер Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пё на встрече 4 августа выразили намерение прилагать усилия для сдерживания КНДР с целью ее денуклеаризации.