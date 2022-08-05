Пекин, , 00:28 — REGNUM Грузовой поезд отправился из города Сюйчжоу в восточно-китайской провинции Цзянсу во вьетнамский Ханой 30 июля, ознаменовав запуск нового маршрута грузовых поездов между Китаем и Вьетнамом, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Ожидается, что грузовой поезд, загружающий 72 TEU (двадцатифутовыми эквивалентами груза) стеклянных бутылок, пластмассовых изделий и средств для ухода за детьми, прибудет в Ханой в течение семи дней после путешествия протяженностью около 2985 км, что почти вдвое меньше времени, затрачиваемого на традиционные водные перевозки.

Являясь важной страной «Пояса и пути» и членом Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), Вьетнам является третьей страной, в которую в этом году Сюйчжоу открыл международные грузовые железнодорожные перевозки, после Беларуси и Монголии.

Заместитель начальника таможни Сюйчжоу Юй Синцзюнь, сказал, что местные таможенные органы будут в полной мере использовать логистические преимущества таких поездов и способствовать стабильности и качеству внешней торговли.

По данным China Railway Nanning Group Co., Ltd., в первой половине 2022 года грузовые поезда между Китаем и Вьетнамом совершили 173 рейса, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.