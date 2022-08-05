Тайюань , Китай, , 00:25 — REGNUM По данным местных железнодорожных властей, в провинции Шаньси на севере Китая был запущен первый международный грузовой поезд, курсирующий по Китайско-Лаосской железной дороге, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Грузовой поезд, груженный грузовыми контейнерами, включая керамику, краски и удобрения, отправился из центральной части Шаньси в столицу Лаоса Вьентьян. Ожидается, 31 июля. На весь путь поезду потребуется семь дней, сообщает China Railway Taiyuan Group Co., Ltd.

Железная дорога Китай-Лаос, которая начала функционировать 3 декабря 2021 года, протяженностью более 1000 км соединяет Куньмин, столицу провинции Юньнань на юго-западе Китая, с Вьентьяном.

Ожидается, что недавно запущенный международный грузовой поезд в Шаньси улучшит и расширит логистические связи между внутренними районами северного Китая и странами АСЕАН, а также сыграет позитивную роль в углублении экономических и торговых обменов и ускорении международной логистики.