Пекин, , 00:21 — REGNUM Согласно заявлению, опубликованному Таможенно-тарифной комиссией Госсовета КНР, Китай предоставит нулевой тарифный режим для 98% облагаемых налогом товаров, происходящих из 16 наименее развитых стран, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Вступающая в силу 1 сентября политика поможет разделить рыночные возможности с этими странами, способствовать общему развитию и способствовать созданию сообщества с общим будущим для человечества, говорится в заявлении.

Режим будет постепенно распространяться на все наименее развитые страны, имеющие дипломатические отношения с Китаем, говорится в заявлении.